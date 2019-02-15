Американские машиностроители скоро выведут на рынок «зеленый» паркетник с выдвижными дверными ручками и поворотными огнями на задних стойках.

Электрический кроссовер Fisker анонсировали тизером изображение машины появилось в блоге Хенрика Фискера на Facebook. Визуализация демонстрирует боковую часть паркетника, и можно увидеть, что в заднюю стойку машины интегрирован «поворотник».

Стоит сказать, что необычное расположение поворотных огней – не дизайнерское решение. По словам Хенрика Фискера, они будут более эффективно показывать участникам дорожного движения, что, что кроссовер сменяет полосу.

На тизере также можно увидеть, что кроссовер оснащен выдвижными дверными ручками. Предполагается, что они наделены подсветкой. Еще на тизере можно увидеть тонкий светодиодный элемент заднего фонаря, ассоциирующийся с KIA Stinger. Еще видно, что машина оснащена сравнительно небольшим люком на крыше и спойлером со стоп-сигналом.

Как выглядит салон кроссовера Fisker, пока не ясно. При этом, разработчики твердят, что автомобиль будет просторным, интерьер получит материалы высокого качества и большой дисплей. Мультимедийную систему машины наделят самыми современными технологиями. Ожидается, что запас хода электрокара составит 483 километра. Машину оснастят литий-ионным аккумулятором на 80 кВт/ч.

В декабре должен быть объявлен предзаказ на электрокросс Fisker. Заказчики начнут получать свои машины в первом полугодии 2021 года. Ориентировочная цена авто – от 40 000 долларов.