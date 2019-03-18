Юбилейный LADA XRay Cross: «АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на платформе ВО

В честь такого события поздравить коллектив сборочной линии прибыл сам президент компании, Ив Каракатзанис.

Сегодня, 14 июня 2019 года, с конвейера завода «АвтоВАЗ» в Тольятти сошёл юбилейный LADA XRay Cross – он стал миллионным автомобилем, выпущенным на популярной платформе ВО. Президент компании «АвтоВАЗ» в торжественной обстановке произнёс небольшую речь, поздравив весь коллектив сборочной линии ВО и сделав памятное фото.

Производство автомобилей LADA XRay стартовало в 2015 году – 4 года назад выход данной модели обозначил для «АвтоВАЗ» старт нового этапа технического развития. Стоит также напомнить, что на трёх производственных линиях завода выпускаются автомобили LADA и Renault, а, отмечающая юбилей, линия ВО, помимо прочего, занимается сборкой окрашенных кузовов для некоторых моделей французского бренда, которые потом отправляются на завод в Алжире.

Ежегодно компанией «АвтоВАЗ» выпускается 280 000 готовых машин, а темп работы составляет один автомобиль в минуту – данные высокие показатели стали возможными, благодаря работе завода в трехсменном режиме.