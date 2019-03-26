«Битва вагонов»: О выборе между KIA Optima SW и Toyota Corolla SW рассказал обзорщик

Блогер в Италии сравнил два универсала, не представленных на отечественном рынке.

На своём канале Vladimirskiy Travel обзорщик поделился своими впечатлениями от KIA Optima SW и Toyota Corolla Hybrid SW, а также рассказал, кого из них он бы выбрал для себя. Автора видео сразу удивило, что «японец», несмотря на заявленную максимальную комплектацию, представлен исключительно с тканевой обивкой.

Зато порадовало наличие панорамной крыши внушительных размеров, а также стильные светодиодные фары. Интерьер Toyota Corolla в кузове универсал отличается удачной эргономикой, а также привычно богатым функционалом. В положительную сторону блогер отметил удобные регулировки сидений, электрический подпор поясницы, бесключевой доступ, а также премиальную аудиосистему от JBL.

«Интерьер больше похож на Lexus, все элементы современные, ничего допотопного. В России она бы наверняка удачно зашла», – рассказывает автомобилист. Что касается KIA Optima, то в её пользу в этой «битве вагонов» говорит наличие более мощного и резвого турбодизельного мотора на 150 лошадиных сил, а также вытянутый кузов, который, по субъективному мнению обзорщика, смотрится более приятно.

В специальной комплектации GT-Line «кореец» оснащается кожаными сиденьями, дорогой отделкой и крайне вместительным багажником, в котором по желанию водителя, можно даже спать. « В России они оба хорошо продавались бы, наверняка», – лаконично резюмировал автор видео.