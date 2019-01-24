«Два месяца мучений»: О негативном опыте гарантийного ремонта Toyota RAV4 рассказал водитель

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Автомобилиста настолько возмутило отношение «официалов», что он даже собрался писать письмо в главный офис японской компании.

А началось всё две недели назад, когда владелец Toyota RAV4 2018 года выпуска написал в сообщество любителей японского внедорожника с жалобой на трещины в задних фонарях. Тогда водителю из Нижнего Новгорода порекомендовали обратиться к официальному дилеру, чтобы тот мог произвести замену поврежденной оптики по гарантии. Как оказалось, это было началом длительной «войны с официалами», из которой автомобилист вышел победителем.

От первого официального дилера, к которому обратился недовольный владелец Toyota RAV4, после двух долгих недель ожидания пришёл отказ, в котором своё решение специалисты мотивировали тем, что повреждения задней оптики японского кроссовера якобы носят механический характер, а значит, что виноват в них сам водитель. Что примечательно, «мастера» не обнаружили и потертости руля, на которую также пожаловался автомобилист.

«Буду писать письмо в главный офис Toyota, за две недели этих мучений», водителя данная негативный опыт крайне расстроил, но он уточнил, что добиться справедливости ему всё-таки удалось, ведь в его городе нашёлся ещё один дилер японского бренда, который согласился заменить фары по гарантии в считанные дни: «Я был даже удивлен, что не пришлось ничего доказывать, сразу согласились на ремонт».

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Автор - Алекс Ройзман
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