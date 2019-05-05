«Трясет, как на старом ГАЗ»: На проблемы с мотором LADA Vesta пожаловался владелец

Его автомобилю не исполнилось и года, как в нём уже обнаружились серьезные недостатки.

Об этом он рассказал в сообществе «вестоводов» соцсети «ВКонтакте», пожаловавшись на обнаруженные проблемы LADA Vesta 2018 года выпуска с механической коробкой передач. Как только водитель пытается завести автомобиль, начинаются серьезные вибрации по кузову, а двигатель начинает «троить» и трястись так очень сильно. Что примечательно, проблема периодическая, а не постоянная, и потому автовладелец даже в сервис обратиться не может.

«Трясёт, как на старом ГАЗ», – рассказывает владелец LADA Vesta, уточняя, что официальные дилеры попросту не могут зафиксировать факт наличия проблем с мотором машины, ведь проявляется она далеко не всегда. Комментаторы в сети предположили, что на автомобиле придётся поменять подушку двигателя, либо же всему виной – буксующее сцепление, однако лучше всего будет, по их мнению, всё-таки поехать к «официалам» на гарантийный ремонт.

«Такая же беда, 2 000 километров пробег – на первой и задней скорости трясёт страшно. Попробовал настроить датчик сцепления. Думал, что помогло, а оно через 2 дня опять по новой», «Сцепа походу греется, начинает пробуксовывать. Либо менять, либо калибровать», – подвели итог автомобилисты в сети.