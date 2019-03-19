Зажигательный характер и спортивные повадки: Объявлены характеристики электромобиля Honda E

Сегодня, 12:23 \\ Авто/Мото

Несмотря на обилие предварительных заказов, японский бренд только сейчас решил раскрыть подробности о своём новом электромобиле.

Наконец-то были объявлены характеристики Honda E Prototype, положительно принятой критиками во время своей презентации. Согласно жалобам многих автолюбителей, они не горели желанием приобретать «кота в мешке», поскольку предварительные заказы стартовать успели несколько дней назад, в то время как хоть какие-то подробности о данной модели появились лишь сегодня.

Так, стало известно, что серийная Honda E обзаведется зажигательным характером, которым её обязались наградить разработчики. Также сообщается, что электромобиль сможет похвастать некими спортивными повадками, однако говорить об этом конкретнее – ещё рано, поскольку информации о силовых характеристиках экологичной японской новинки пока ещё нет, лишь предположение, что заряда батареи хватит для преодоления 200 километров.

Впрочем, отсутствие спецификаций не помешало более, чем 30 000 европейцев оформить предзаказ на Honda E Prototype и внести депозит в размере 900 евро. Полноценная презентация серийного «чистого» электромобиля состоится на мотор-шоу во Франкфурте.

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Автор - Алекс Ройзман
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