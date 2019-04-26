«Автомат» для «Хрюндика»: В ближайшее время стартуют продажи LADA XRay с вариатором

Сегодня, 11:30 \\ Авто/Мото

Согласно новому опубликованному ОТТС, отечественное авто получило японскую коробку передач от Jatco.

В одном из последних своих интервью, глава компании «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис объявил, что компания готовится поставлять к дилерам новые LADA XRay с вариаторной трансмиссией Jatco. Точные сроки начала серийных продаж, а также стоимость обновленного «Хрюндика» с «автоматом» на данный момент не объявлены, однако судя по новому Одобрению типа транспортного средства, они могут начаться уже в ближайшее время.

Это дают понять сроки действия ОТТС: одобрение будет действовать с 6 мая 2019 по 7 декабря 2021 года, что значит – обновленный LADA XRay со свежей коробкой передач уже практически готов покорять российский рынок. Вариатор будет устанавливаться исключительно на модели кросс-хэтчбека, оснащенного 1,6-литровым мотором Н4М на 110 лошадиных сил, поскольку именно этот двигатель обладает самой долговечной цепью ГРМ.

Стоит добавить также, что обычный LADA XRay на данный момент продаётся по всей России, причём на выбор доступно 4 комплектации, от стандартной до «люксовой». Ценник на хэтчбек варьируется от 609 900 до 913 900 рублей.

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Автор - Алекс Ройзман
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