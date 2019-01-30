«Оптимальная и наилучшая?»: Чем так хороша KIA Optima, рассказал эксперт

Автомобилист решил разобраться, оправдывает ли корейский седан свое название.

Для своего YouTube-канала начинающий обзорщик отправился в один из автосалонов KIA, чтобы рассказать подписчикам про рестайлинговую модель KIA Optima – до обновления данное авто крайне нравилось блогеру, потому он возлагал на доработанную «Оптиму» большие надежды. Для начала блогер напомнил, что Optima с латинского переводится, как «оптимальная», «наилучшая», и нося такое название, считает он, машина действительно должна быть хорошей.

Внешне KIA Optima стала более «хищной», поскольку передний бампер немного поменял форму и теперь он отлично дополняет фирменную «улыбку тигра» радиаторной решетки. Фары из ксеноновых стали светодиодными, задняя оптика также претерпела небольшую трансформацию, как и бампер с патрубками выхлопной системы.

Моторная линейка KIA Optima осталась нетронутой – под капотом всё также устанавливается 2,0- или 2,4-литровый «атмосферник» на 150 и 188 «лошадей» соответственно, а в максимальной версии будет доступен 2,0-литровый турбированный агрегат, выдающий 245 лошадиных сил. Все три силовых установки достаточно надежны, и обеспечивают «Оптиме» достойнейшую динамику – до 100 км/ч данное авто разгоняется за 7.4 секунды.

Хороша KIA Optima ещё и вместительным салоном, который не лишился своей выдающейся функциональности: автозапуск двигателя, мультируль, контурная подсветка и многое другое. В целом же эксперт считает, что у «корейца» есть все шансы стать таким же популярным автомобилем, как и его предыдущие генерации: «Оптимальная и наилучшая? По крайней мере, она стремится к этому».