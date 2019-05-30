KIA снова показала в сети новый кроссовер KIA Seltos

Корейцы представили в сети ролик, в котором крупным планом продемонстрировали отдельные элементы экстерьера нового паркетника.

Кроссовер KIA Seltos показали на еще одном видео, хотя совсем недавно демонстрировался первый официальный ролик, посвященный машине. В новом сюжете разработчики частями показали машину – задние дверь, крыло и фонарь, а также переднюю оптику на светодиодах и фирменную решетку радиатора.

Как в целом будет выглядеть серийный KIA Seltos. Однако неоднократно говорилось, что машина похожа на концептуальный паркетник Signature, дебютировавший весной в Сеуле. Об этом говорит и новое видео.

Напомним, мировой дебют автомобиля запланирован на июнь текущего года. Известно, что KIA Seltos будет продаваться в России, но появится в стране не ранее 2020 года. Как это «переживет» Hyundai Creta в РФ, пока не ясно.

Ожидается, что в салоне KIA Seltos установят «парящий» дисплей мультимедийной системы. Также для авто предусмотрены цифровая панель приборов, спортивный руль, атмосферная светодиодная подсветка салона KIA Sound Mood Lighting и многое другое.

Предполагается, что силовую линейку KIA Seltos в США представят моторы 2.0 и 1.6 на 150 и 204 л.с. соответственно. Для первого агрегата предусмотрены 6-МКПП и 6-АКПП, а для второго – 7-РКПП с двойным сцеплением.