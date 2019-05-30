KIA снова показала в сети новый кроссовер KIA Seltos

Сегодня, 16:02 \\ Авто/Мото

Корейцы представили в сети ролик, в котором крупным планом продемонстрировали отдельные элементы экстерьера нового паркетника.

Кроссовер KIA Seltos показали на еще одном видео, хотя совсем недавно демонстрировался первый официальный ролик, посвященный машине. В новом сюжете разработчики частями показали машину – задние дверь, крыло и фонарь, а также переднюю оптику на светодиодах и фирменную решетку радиатора.

Как в целом будет выглядеть серийный KIA Seltos. Однако неоднократно говорилось, что машина похожа на концептуальный паркетник Signature, дебютировавший весной в Сеуле. Об этом говорит и новое видео.

Напомним, мировой дебют автомобиля запланирован на июнь текущего года. Известно, что KIA Seltos будет продаваться в России, но появится в стране не ранее 2020 года. Как это «переживет» Hyundai Creta в РФ, пока не ясно.

Ожидается, что в салоне KIA Seltos установят «парящий» дисплей мультимедийной системы. Также для авто предусмотрены цифровая панель приборов, спортивный руль, атмосферная светодиодная подсветка салона KIA Sound Mood Lighting и многое другое.

 

Предполагается, что силовую линейку KIA Seltos в США представят моторы 2.0 и 1.6 на 150 и 204 л.с. соответственно. Для первого агрегата предусмотрены 6-МКПП и 6-АКПП, а для второго – 7-РКПП с двойным сцеплением.

Поделиться новостью:
Автор - Макс Обломов
Главное за неделю

«Действует на нервы»: Skoda Superb раскритиковал автовладелец

Чешская «четырехдверка», несмотря на несомненные плюсы, стала объектом раздражения...

«Француз, который смог»: Renault Fluence со «вторички» приятно поразил эксперта

Французский подержанный седан продолжает радовать своей дешевизной и долговечностью.

«Бизнес-седан или Gran Turismo?»: Впечатлениями от Skoda Superb SportLine поделился блогер

 Автомобилист раскрыл основные сильные стороны чешского седана за 3,7 миллиона рублей.

Медленно, но верно: Плюсы и минусы нового Haval F7 назвал эксперт

Китайский кроссовер уже начали собирать на новом автозаводе, расположенном в Тульской...

«Они делали Solaris, теперь делают это»: Получается ли у Genesis G90 быть как Mercedes, выяснила автообзорщица

В салоне автомобиля можно увидеть всё то же самое, что есть в моделях премиум-сегмента,...

Они пытались: О лимузине на базе ВАЗ-21099 напомнили в сети

Автомобиль разрабатывался в середине девяностых годов и имел шанс выйти на рынок, но...

«Исключительный автомобиль по своей цене»: О достоинствах Hyundai Santa Fe перед Mazda CX-5 рассказал блогер

Обзорщик сравнил два популярных кроссовера и пришёл к неожиданным выводам.

«Китайский» Santa Fe: Стартуют продажи нового паркетника Haima 8S

У дилеров Поднебесной «свежий» бюджетник появится уже 15 июня.

«Убийца» Hyundai Creta: Озвучены предварительные цены на новый KIA Seltos

На 26 июня текущего года назначена официальная презентация корейского кроссовера KIA...

Зря ушли: Новый Ford Focus стал «круче», подешевел и лишился «робота»

Новый «Фокус» 2019 года добрался до Украины, где его предлагают с современными и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ