Интерфейс фургона LADA Largus лишился черного и серого цвета

Сегодня, 17:02 \\ Авто/Мото

В ходе проведения мониторинга автомобильного рынка России выяснилось, какие изменения «АвтоВАЗ» внес в модифициях LADA Largus.

Как отмечается, обычный фургон и фургон версии CNG лишились отделок салона в черном и сером цвете. Ранее в стандартной версии внутренняя стилизация была оформлена под черный Carbon. Для второй комплектации Largus CNG была предоставлена возможность выбора между черным и серым салоном. При этом фургон CNG не имел возможности выбора интерьера Carbon.

С конца прошлого месяца комплектации обеих версий машин были изменены. Сейчас фургоны обеих модификаций по умолчанию имеют одну расцветку салона – черный Carbon.

Напоминаем, что первый автомобиль LADA Largus сошёл с конвейера «АвтоВАЗ» в июне 2011 года. Серийное производство универсала было запущено в апреле 2012 года. Отмечается, что спрос на данную модель с начала года вырос на 70%.

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