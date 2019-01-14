«Почему «АвтоВАЗ» так не может?»: Блогер рассказал, чем обновленный Volkswagen Polo лучше LADA Vesta

После рестайлинга немецкая машина мало чем порадует потребителя, жаждущего больших перемен в модели, однако в этом автомобиле произошло одно действительно стоящее изменение.

На YouTube-канале Paul Jackson появился ролик, в котором блогер рассказал, чем обновленный Volkswagen Polo лучше LADA Vesta, но не оставил незамеченной жадность немецкого автопроизводителя. По словам обзорщика, в иномарке хорошо работают стопоры дверей, и он задался вопросом: «Почему «АвтоВАЗ» так не может?», намекая на то, что в «Весте» двери слишком легко открываются.

Блогер обратил внимание, что обновленный Volkswagen Polo получил улучшенную шумоизоляцию – вероятно, самое выдающееся изменение новинки. Уточним, что автор ранее владел седаном «Поло» в дорестайлинговой версии, а потому ему было с чем сравнить – он запустил мотор обновленной машины, и убедился в том, что «шумка» существенно улучшилась, и заявил, что она «в разы лучше, чем на LADA Vesta».

Обзорщик признал, что обновленный Volkswagen Polo остался все тем же надежным «Поло», однако в машине просматривается жадность производителя. К примеру, он так и не переместил неудобно расположенные кнопки управления стеклоподъемниками на водительской двери. Примечательно, что для обзора автор взял одну из самых дорогих комплектаций авто, но в ней нет очень нужного очечника на водительском месте, нет датчиков дождя и света, «люстры» на заднем ряду, лампочки в бардачке, дверца которого имеет люфт.

Также смутило блогера то, что «флешку» в магнитолу все также нужно вставлять на передней панели – она торчит из USB-порта, ее легко задеть и сломать. По мнению ютубера, USB-порт магнитолы уже можно было переместить в более удобное место. Еще обновленный Volkswagen Polo рассмешил блогера тем, что на месте пепельницы под центральной консолью «красуется» динамик системы «ЭРА-ГЛОНАСС».