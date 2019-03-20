Названы сроки появления новой версии LADA 4x4

Сегодня, 13:52 \\ Авто/Мото

Руководитель крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис озвучил, когда будет выпущена новая версия внедорожника.

По словам главы компании, новая модель LADA 4x4 появится не раньше 2022 года. На сегодняшний день окончательного решения о судьбе внедорожника пока нет. Возможно, после выхода новой версии LADA 4x4 текущая модель будет сохранена в производстве и продаже для удержания определенной ниши.

По предварительной информации, новая модель будет сконструирована на новой платформе. На какой именно, пока не уточняется. На данном этапе этот вопрос обсуждается инженерами. Также, руководитель компании отметил, что выход нового внедорожника запланирован не раньше, чем поступит в продажу модифицированная LADA Largus, выход которой ожидается в 2021-2022 году.

Разработчики заявляют, что новая версия внедорожника LADA 4x4 будет выполнена в обновленной Х-стилистике. Но цена автомобиля сохранится на прежнем уровне.

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