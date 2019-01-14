Из купе в космолёт: «Люди в черном» получат летающий Lexus

Сегодня, 12:23 \\ Авто/Мото

Приземляясь машина-трансформер обретает вид спортивной «трехдверки» RC F, но ее главной «фишкой» является способность «путешествовать» по Вселенной.

«Люди в черном» получат летающий Lexus – для нового фильма легендарной серии разработана модель QZ 618 Galactic Enforcer. Она получила вымышленную технологию Quasar, позволяющую за считанные секунды перемещаться в любую точку Вселенной.

Новая машина «Людей в черном» трансформируется из купе Lexus RC F в футуристический космолет, который мало чем напоминает стандартную машину, однако его передняя часть сохраняет узнаваемую радиаторную решетку японского спорткара. Еще автомобиль наделен языковым ассистентом Amazon Alexa – в нем есть 7 триллионов языков, что позволяет его использовать для общения с инопланетянами.

В салоне машины установлены трансформирующиеся кресла. Каждое из них имеет 31-точечные ремни безопасности, способные пристегнуть не только человека, но и любой другой живой организм. Подстрелить автомобиль вряд ли получится, так как он защищен силовым полем.

Напомним, купе Lexus RC F недавно претерпело обновление, за счет чего облик машины стал «свежее». Моторный отсек автомобиля занимает агрегат 5.0 V8 производительностью 472 л.с./535 Нм. Двигатель взаимодействует с 8-АКПП.

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Автор - Макс Обломов
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