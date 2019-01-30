«Даже подушки не сработали»: Владелец Toyota Camry рассказал, как в машине отказал руль на трассе

ДТП произошло, когда автомобиль входил в поворот – одно из колес не реагировало на «баранку», в результате чего седан «встретился» с дорожным ограждением.

Пользователь Dmitry Gonchar на YouTube опубликовал видео, в котором рассказал, как в его Toyota Camry отказал руль на трассе. Уточним, что автор ехал на машине 2017 года в 60-м кузове. Владелец транспортного средства сразу после аварии снял ролик, в котором продемонстрировал повреждения, полученные правой стороной кузова, когда она прочесал по «отбойнику».

По словам автора, машина только начала входить в поворот, когда он почувствовал, что она становится неуправляемой. Все попытки вернуть управление оказались тщетными, и водитель нажал на педаль тормоза – автомобиль потянуло вправо, в результате чего он несколько метров замедлялся, соприкасаясь с дорожным ограждением.

Автомобилист сообщил, что в ДТП никто не пострадал, удар был несильным. «Даже подушки не сработали», – добавил рассказчик, но отметил, что ему его спутницу в описанной ситуации очень повезло, ведь, если бы машину потянуло влево, она бы выехала на встречную полосу, и тогда авария могла бы иметь более трагический исход.

Сразу после ДТП автомобилист решил осмотреть седан, чтобы понять, что могло стать причиной инцидента. Оказалось, что во правую рулевую тягу попросту оторвало – она висела на «пыльнике». Из-за этого правое колесо не реагировало на повороты руля, находилось в прямом положении, и не давало повернуть левым колесом. Подытоживая свой сюжет, автор призвал всех автомобилистов использовать на своих машинах только качественные, оригинальные детали.