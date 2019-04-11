«Да это же целая тонна поломок»: Блогера, рассказавшего о «почти беспроблемной» LADA Vesta, осмеяли в сети

Комментаторы убеждены, что перечисленных недостатков хватило бы и на две машины.

Началось всё с того, что обзорщик с канала «Блог LADA Vesta» решил поделиться своими впечатлениями от 3-летней эксплуатации российского авто. По словам водителя, за 3 года он неоднократно рассказывал о некоторых проблемах «Весты», потому в преддверие окончания гарантийного срока, было решено отправиться к дилеру: «Захотел выжать оставшиеся соки из гарантийный условий».

При этом свою LADA Vesta автолюбитель считает практически беспроблемной машиной, и чтобы убедить в этом зрителей, он решил перечислить её основные недостатки, с которыми блогеру не повезло столкнуться за этот период. Как оказалось, причины обращения к «официалам» всё-таки были, и первая из них – стук в подвеске. Также совсем недавно у автомобиля заменились стойки стабилизатора, но непонятный скрежет при запуске двигателя от этого не пропал.

«Похоже на умирающий стартер, но я ни о чем не жалею. Купил бы её сейчас, даже зная обо всех недостатках», – резюмировал водитель. Комментаторы в сети осмеяли блогера, ведь по их мнению, перечень проблем LADA Vesta оказался уж слишком обширным для того, чтобы рекомендовать её к покупке кому-либо ещё: «Ты будто сам себя успокоить пытался так», «4 года езжу на китайцах, меняю только расходники», «Да это же целая тонна поломок».