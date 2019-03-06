«Супер-защита»: Почему пластиковым обвесам УАЗ «Патриот» лучше предпочесть бронеплёнку – блогер

Сегодня, 09:24 \\ Авто/Мото

«Уазовод» убежден, что плёнка не только сэкономит водителям деньги, но и поможет придать внедорожнику уникальный вид.

Блогер Дмитрий Казаков решил объяснить, что не так с защитными пластиковыми обвесами на УАЗ «Патриот», и почему им лучше предпочесть антиударную плёнку. Водитель считает, что бронеплёнка – отличный выбор для тех владельцев отечественного авто, кто хочет не только защитить машину, но и сделать её более привлекательной внешне.

При этом автолюбителю кажется, что устанавливать различные пороги, накладки на колесные арки и многое другое – уже моветон, поскольку чаще всего, после таких доработок, УАЗ «Патриот» становится не похож сам на себя из-за обилия лишнего пластика, а вот плёнка лишь добавляет внедорожнику индивидуальности.

Ещё один недостаток пластикового обвеса заключается в его массе и ухудшению аэродинамических свойств. Автор видео убежден, что «Патрик» с ним едет куда хуже и медленнее, чем мог бы, в то время как пленка с ламинированным покрытием весит не так уж и много, потому можно не бояться, что динамика УАЗ «Патриот» станет хуже.

«Смело обклеивайте пленкой. Не только супер-защита, но ещё и дизайн – Патрик теперь реально вид имеет», – подводит итог владелец УАЗ «Патриот».

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Автор - Алекс Ройзман
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