«Здесь уже ничего живого нету»: О состоянии 11-летнего Toyota Land Cruiser 200 рассказал владелец

Автор поделился размышлениями о том, так ли надежен и неубиваем 200-й «Крузак», как о нем думают многие автомобилисты.

О состоянии своего «Ленд Крузера» владелец рассказал на канале M Brothers. Японский внедорожник 2008-го года выпуска он приобрел два года назад. К сожалению, время не слишком хорошо его пощадило, и ржавчину на разных деталях Toyota Land Cruiser 200 долго искать не приходится. Сильнее всего у автомобиля поржавели колесные арки: «Здесь уже ничего живого нету», – прокомментировал их состояние автор. Коррозии подверглись и пороги: «Металлические были в хлам ржавые, пришлось полностью заменить на пластиковые», – рассказал он. Кроме того, ржаветь начали и болты на багажной крышке. Под ней же, по краям проема багажного отделения, стала слезать черная краска – по словам владельца, это проблема всех «Тойот».

Салон тоже не сохранился в идеальном виде: в отличие от сидений и подлокотников, которые даже спустя 11 лет выглядят прилично, кожа на руле и селекторе КПП износилась, поэтому оплетку владелец заменил. Также он убрал «родные» лампочки подсветки салона «Крузака», желтые и тусклые, и поставил новые, белые и более мощные.

К другим «возрастным» болячкам Toyota Land Cruiser 200 автор отнес провисание водительской двери и изнашивание сайлентблоков передних нижних рычагов. Также он менял резиновую прокладку правой стойки стабилизатора и тормозные диски.

По словам автора, в общем «двухсотка» действительно крепкая, удобная и надежная, но не вечная, и своих недостатков у нее хватает. А чтобы подольше сохранить 11-летнему «Крузаку» жизнь, он каждые 10 000 км пробега обязательно проходит техосмотр.