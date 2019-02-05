Changan готовит для рынка России три новинки

Уже в скором времени российские автолюбители смогут приобрести бюджетные китайские седан, пикап и кроссовер.

О намерении покорить российский рынок заявила китайская компания Changan, которая подготовила для этого сразу несколько новинок. Так ориентировочно уже в третьем квартале 2020 года в продажу в России поступят малолитражные компактные седаны Changan Alsvin, длина колесной базы которых составляет 2535 мм, а мощность, «снимаемая» с мотора, составит 107 л.с. И все это будет доступно ориентировочно за 500 тысяч рублей, не более.

Вскоре после седана Россия сможет оценить еще одну новинку – пикап Changan Hebei F30 SC, стоимость базовой комплектации которого также составляет порядка 500 тысяч рублей. Насчет привода и силовой установки пикапа для России производитель не делает уточнений, однако известно, что для китайского рынка предлагаются заднеприводные пикапы Changan с мощностью мотора 112 л.с.

Зато субкомпактный кроссовер Changan CS35 Plus, компакт-кросс CS55 и рестайлинговую компакт-кросс-версию CS75 российские автолюбители смогут оценить уже в конце 2019 или начале 2020 года, после чего китайский автопроизводитель предложит еще одно обновление CS75.