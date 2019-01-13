«Имеет смысл делать только новое»: В «АвтоВАЗ» объяснили, почему «классика» не вернётся на конвейер

«Жигули» не спроста считаются достоянием всего российского автопрома, но выпускать такие авто хотя бы мелкосерийно в компании не намерены, на что есть объективные причины.

В свежем выпуске передачи «В самом деле» представитель «АвтоВАЗ» Стас Березий дал ответ на популярный вопрос автолюбителей, которых интересовало, почему бы не вернуть на конвейер «классику» с небольшими доработками, например, установить более экологичный мотор и подушки безопасности. ВАЗ-2101, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 и другие популярные модели можно было бы впускать в «осовремененном» виде хотя бы по несколько экземпляров в год.

Как подчеркнул Березий, машины классической компоновки невозможно переделать ни под какие подушки безопасности, о чём производитель официально заявлял ещё 20 лет назад. Кроме того, несмотря на пожелания ностальгирующих водителей, «АвтоВАЗ» не собирается заниматься выпуском эксклюзивных авто, ведь речь идёт о предприятии, ориентированном на сборку сотен тысяч экземпляров машин.

«Имеет смысл делать только новое», – заявил ведущий.

Однако у автолюбителей и на это есть свой ответ. По их мнению, создавая новые автомобили, не обязательно полностью отказываться от заднеприводной компоновки, которая так нравится ценителям «классики».