Они пытались: О лимузине на базе ВАЗ-21099 напомнили в сети

Сегодня, 03:00 \\ Авто/Мото

Автомобиль разрабатывался в середине девяностых годов и имел шанс выйти на рынок, но разработчики «похоронили» его слишком высоким ценником.

В социальной сети «ВКонтакте» напомнили о лимузине на базе ВАЗ-21099 – в одном из тематических сообществ появились фото и описание модели «Лада Амадео-500». Созданием этой машины в 1994 году занялась тольяттинская студия «Мастер-дизайн», а помогала ей компания «Финтраст».

«Амадео-500» представляет собой перелицованный и удлиненный на 50 см ВАЗ-21099. Специалисты создали для машины особый «передок» и пересмотрели корму, за счет чего облик автомобиля стал стремительнее. В переднем бампере расположились «противотуманки». Кроме того, модель ВАЗ-2110 «поделилась» с лимузином блок-фарами. Сзади автомобиль оснастили небольшими элегантными килями, которые преобразили багажник. Кроме того, двери машины соединил широкий молдинг.

Первый экземпляр лимузина создавался из двух машин, одна из которых послужила основой, а вторая – «донором». Не обошлось и без доработок – автомобиль наделили усилением кузова, дополнительными ребрами жесткости и многим другим.

В движение лимузин приводился мотором от ВАЗ-21083. Однако мощность агрегата довели до 88 л.с. за счет увеличения хода поршней и диаметра клапанов. Кроме того, силовую установку оснастили более эффективным карбюратором.

За счет удлинения кузова и задних дверей, посадка в лимузин стала более комфортной, а салон автомобиля получил дополнительное пространство. Машина удивляла наличием радиотелефона, телевизора и холодильника. Крыша авто получила два люка. Также в салоне были сделаны крепления стальных броневых листов.

Стоит сказать, разработчики не смогли довести свой проект до конца. Они пытались наладить выпуск лимузина, и пришлось прибегнуть к помощи компании «Акра», которая в 1997 году объявила о старте выпуска производства модели, но с мотором 1.6 на 100 л.с. Машина предлагалась за 20-25 тысяч долларов, и никто не захотел ее покупать за такую цену, ведь за эти деньги продавались хорошие иномарки. В итоге, после сборки нескольких экземпляров лимузина, проект «Лада Амадео-500» прекратил существование.

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Автор - Макс Обломов
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