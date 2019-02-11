Медленно, но верно: Плюсы и минусы нового Haval F7 назвал эксперт

Сегодня, 16:01 \\ Авто/Мото

Китайский кроссовер уже начали собирать на новом автозаводе, расположенном в Тульской области. В связи с этим автоэксперт решил протестировать новинку.

Обзорщик с канала AutoVestiTV взял на тест-драйв новое кросс-купе от Haval. Как и многие другие «китайцы», Haval F7 выделяется обилием хромированных элементов. Оптика у модели полностью светодиодная, причём в головных фарах только один из модулей линзованный, а остальные – рефлекторные. Однако к освещению модели у эксперта претензий не возникло.

К сожалению, даже в самой дорогой комплектации на российском рынке Haval F7 так и не получил электропривод багажника и виртуальную приборную панель, а климат-контроль может быть только однозонным. Не понравилось обзорщику и качество картинки с камер кругового обзора.

«Приборка» и дисплей информационно-развлекательной системы в солнечный день будут сильно бликовать. Эксперт считает это значительной недоработкой, так как управление большинством опций в авто осуществляется через систему мультимедиа.

Что касается плюсов модели, в их числе стоит отметить очень просторный салон, комфортные сидения с ярко выраженной боковой поддержкой спереди и регулируемой спинкой сзади, а также большой багажник объёмом 723-1 443 л.

Немного подпортила впечатление 7-ступенчатая роботизированная КПП: при переключении режимов есть задержка. На выбор покупателям доступны 1,5-литровый 150-сильный мотор и 2,0-литровый агрегат мощностью 190 «лошадок». Из-за большой массы новый Haval F7 даже со «старшим» двигателем с места разгоняется медленно, но верно. При этом турбина позволяет без проблем поддерживать высокую скорость после 80 км/ч.

Поделиться новостью:
Автор - Алина Руднева
Главное за неделю

Новый внедорожник УАЗ получит детали от лимузинов Aurus

Наработки уже есть, однако запуск производства, скорее всего, начнется через год или даже...

«Действует на нервы»: Skoda Superb раскритиковал автовладелец

Чешская «четырехдверка», несмотря на несомненные плюсы, стала объектом раздражения...

«Француз, который смог»: Renault Fluence со «вторички» приятно поразил эксперта

Французский подержанный седан продолжает радовать своей дешевизной и долговечностью.

KIA впервые показала на видео новый кроссовер KIA Seltos

На официальном Youtube-канале KIA Motors в Индии опубликовали новый ролик, где раскрыли...

«Шикарен до безобразия»: Отзывом о Hyundai Santa Fe 2014 года выпуска поделился автолюбитель

Корейский кроссовер с пробегом привел в восторг нового хозяина.

«Бизнес-седан или Gran Turismo?»: Впечатлениями от Skoda Superb SportLine поделился блогер

 Автомобилист раскрыл основные сильные стороны чешского седана за 3,7 миллиона рублей.

УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом сделали блогеры

Когда у людей много свободного времени, они готовы взяться за реализацию самых странных...

«Они делали Solaris, теперь делают это»: Получается ли у Genesis G90 быть как Mercedes, выяснила автообзорщица

В салоне автомобиля можно увидеть всё то же самое, что есть в моделях премиум-сегмента,...

Такое чудо нам не по карману: Стоит ли новый Hyundai Santa Fe своих денег, выяснил обзорщик

Не так давно в России начались продажи четвертого поколения корейского кроссовера,...

«Исключительный автомобиль по своей цене»: О достоинствах Hyundai Santa Fe перед Mazda CX-5 рассказал блогер

Обзорщик сравнил два популярных кроссовера и пришёл к неожиданным выводам.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ