Медленно, но верно: Плюсы и минусы нового Haval F7 назвал эксперт

Китайский кроссовер уже начали собирать на новом автозаводе, расположенном в Тульской области. В связи с этим автоэксперт решил протестировать новинку.

Обзорщик с канала AutoVestiTV взял на тест-драйв новое кросс-купе от Haval. Как и многие другие «китайцы», Haval F7 выделяется обилием хромированных элементов. Оптика у модели полностью светодиодная, причём в головных фарах только один из модулей линзованный, а остальные – рефлекторные. Однако к освещению модели у эксперта претензий не возникло.

К сожалению, даже в самой дорогой комплектации на российском рынке Haval F7 так и не получил электропривод багажника и виртуальную приборную панель, а климат-контроль может быть только однозонным. Не понравилось обзорщику и качество картинки с камер кругового обзора.

«Приборка» и дисплей информационно-развлекательной системы в солнечный день будут сильно бликовать. Эксперт считает это значительной недоработкой, так как управление большинством опций в авто осуществляется через систему мультимедиа.

Что касается плюсов модели, в их числе стоит отметить очень просторный салон, комфортные сидения с ярко выраженной боковой поддержкой спереди и регулируемой спинкой сзади, а также большой багажник объёмом 723-1 443 л.

Немного подпортила впечатление 7-ступенчатая роботизированная КПП: при переключении режимов есть задержка. На выбор покупателям доступны 1,5-литровый 150-сильный мотор и 2,0-литровый агрегат мощностью 190 «лошадок». Из-за большой массы новый Haval F7 даже со «старшим» двигателем с места разгоняется медленно, но верно. При этом турбина позволяет без проблем поддерживать высокую скорость после 80 км/ч.