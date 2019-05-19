«Не устареет еще долго»: Что нужно знать о покупке подержанного Volkswagen Golf – эксперт

Сегодня, 10:30 \\ Авто/Мото

Немецкий хэтчбек с пробегом не застрахован от неприятностей, но при этом их легко можно избежать.

Volkswagen Golf, прославившийся своей надежностью продолжает радовать российских автолюбителей своей внешностью и практичностью. Ведущий с YouTube-«АВТО БУ» озвучил, что нужно знать о немецком хэтчбеке пятой генерации со «вторички».

Несмотря на солидный возраст, «Гольф» обладает как современной внешностью, так и продвинутыми технологиями, благодаря оцинкованному кузову и не стареющей архитектуре PQ35. Помимо того, на это влияют еще качественно выполненный салон и надежная подвеска. Однако с моторами и трансмиссиями на Volkswagen Golf выходит не всегда все гладко.

Стоит сказать, что на фоне переднеприводных версий немецкого хэтчбека полноприводные «Гольфы» остаются в тени. Из-за высокой нагрузки на гидравлику на «немце» с полным приводом требует регулярной замены масла, но все неполадки легко устранимы. Переднеприводные «Гольфы» отличаются простыми и надежными трансмиссиями, способными прослужить десятки лет. Ресурс 5-позиционных МКПП, работающих в паре с 1,6-литровыми бензиновыми агрегатами, сильно зависит от эксплуатации и стиля вождения – из-за сильных пробуксовок можно вывести из строя дифференциал, а также часто ломаются подшипники и синхронизаторы. 6-ступенчатая МКПП намного долговечнее 5-скоростной «механики», но со времени тоже может сломаться дифференциал.

АКПП на Volkswagen Golf часто перегреваются, потому после 200 000 км необходимо почаще менять масло, чтобы избежать неприятных сюрпризов. У более спокойных водителей «автомат» может прослужить долго при замене масла каждые 60 000 км. Самыми неудачными КПП на «Гольфе» стал «робот» от DSG – они до сих пор нуждаются в доработках всех важных узлов.

У моторов немецкого хэтчбека часто возникают проблемы с поршневой группой и с топливной аппаратурой – у них не сразу оптимизированы углы работы форсунок системы непосредственного впрыска, из-за чего сильно размывается масло на одной из стенок цилиндра, что в свою очередь затрудняет зимний пуск мотора. Несмотря на недостатки, блогер рекомендует к покупке Volkswagen Golf пятого поколения, так как он привлекает современностью и практичностью. «Не устареет никогда», - так оценил немецкий хэтчбек эксперт.

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Автор - Михаил Соболев
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