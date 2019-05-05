«Только смирился с шумами, и вот опять»: Особенности работы кондиционера Renault Duster обсудили в сети

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Автомобилист пожаловался на стуки в кроссовере, сообщив о них в тематической группе, посвященной машине, благодаря чему узнал, откуда могут исходить странные звуки.

Пользователи обсудили в сети особенности работы кондиционера Renault Duster после того, как один из автомобилистов рассказал в группе, что в его кроссовере, когда 2-литровый мотор работает на холостых оборотах, при включении системы охлаждения появляются неприятные щелчки. По словам «реновода», от «только смирился с шумами в салоне, и вот опять».

Автор уточнил, что странные звуки доносятся из-под капота. Он поинтересовался, что может быть причиной проблемы, и кто еще с ней сталкивался, и оказалось, что она не является редкостью для Renault Duster.

Примечательно, что один из участников не считает вышеописанное проблемой. По его словам, щелчки под капотом при запуске кондиционера – нормальное явление для Renault Duster, свидетельствующее о включении муфты компрессора кондиционера.

Другой пользователь описал более сложную ситуацию. В его случае тоже имели место неприятные щелчки, однако выяснилось, что их издает износившийся подшипник на ролике компрессора. При его демонтаже, по неаккуратности, автомобилист сломал вал, который оказался алюминиевым, из-за чего пришлось покупать весь компрессор.

К слову, невзирая на свои недостатки, Renault Duster остается одним из самых продаваемых кроссоверов в России. Минимальная стоимость машины в РФ составляет 714 000 рублей без учета акций и скидок. Интересный факт – в 80-х годах в Британии уже продавался Duster, но под брендом Dacia.

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Автор - Макс Обломов
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