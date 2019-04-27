Советы для «Прадика»: Какие лайфхаки позволят сделать Toyota Land Cruiser Prado удобным для дальних поездок - блогер

Сегодня, 12:47 \\ Авто/Мото

Несколько маленьких хитростей и японский внедорожник приспособлен к экстремальным условиям.

Toyota Land Cruiser Prado часто используют в России для поездок на дальние дистанции или активного отдыха. Блогер Виталий Лопатко рассказал, какие лайфхаки позволят сделать японский внедорожник удобным для этих целей.

Стоит сказать, что ведущий канала является обладателем «Прадо», который относится к 2018 модельному году и желал бы адаптировать свой автомобиль для дальних путешествий либо для рыбалки. Так как при таких поездках часто грязь или пыль попадают на переднюю часть днища японского внедорожника, было решено установить на «брюхо» металлическую накладку, защищающую его от попадания всевозможного мусора. Помимо того, благодаря этому приспособлению можно избежать деформации подвески при движении по пересеченной местности.

Для того, чтобы на Toyota Land Cruiser Prado можно было ощутить себя комфортно, рама «японца» подверглась антигравийной обработке. Также металлической защитой с AliExpress снабдили бампер, способной обезопасить радиатор от камушков, вылетающих из-под колес. Чтобы избежать надоедливых насекомых на природе и попадания солнечных лучей, на окнах японского внедорожника появились специальные шторки.

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Автор - Михаил Соболев
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