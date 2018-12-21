Все поступившие в продажу кроссоверы Audi E-tron отзывают в США и Европе

Причиной отзыва послужил дефект, который может привести к возгоранию.

Концерн Audi сообщил о запуске отзывной кампании. Отзыву подлежат 1644 электромобиля Audi E-tron (и это только в США), поступившие в продажу в 2019 году. Из них 540 машин уже были переданы владельцам и находятся в эксплуатации.

При тестировании кроссоверов дефект, сопряженный с негерметичностью отсека аккумулятора, не был обнаружен. Впрочем, производитель официально подчеркивает, что прецедентов так же не было – до сих пор не поступило ни одной жалобы.

Однако в ходе очередного осмотра была обнаружена негерметичность, которая при попадании в аккумуляторный отсек влаги может привести к замыканию и возгоранию. Также было установлено, что дефект скорее всего носит системных характер. Поэтому было принято решение о старте отзывной кампании с целью проверки автомобилей и устранения негерметичности в случае обнаружения таковой.

Владельцев, уже эксплуатирующих кроссоверы Audi E-tron на электротяге, вскоре оповестят и необходимости предоставить авто для бесплатного осмотра и ремонта в ближайший дилерский сервис.