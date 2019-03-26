«Красивая снаружи, достойная внутри»: Впечатлениями от новой Toyota Corolla поделился блогер

Сегодня, 18:00 \\ Авто/Мото

Японский премиальный седан вполне сойдет для повседневного использования в городской черте.

Toyota Corolla наряду с «Камри» всегда обращала на себя внимание россиян. Блогер с YouTube-канала «Z Drive» поделился впечатлениями от японского бизнес-седана.

Передняя часть «Короллы» во многом напоминает всем полюбившуюся Toyota Camry, а задняя часть более привлекает эксперта, считающего ее более интересной, чем у «старшего брата». Помимо того, обзорщик считает, что внешний облик «японца» очень красив и составляет впечатление быстрой машины.

Но такое ощущение исчезло после того, как блогер заглянул под капот Toyota Corolla – автомобиль обзавелся 1,6-литровым 122-сильным двигателем, приводимым в действие вариатором и МКПП, а еще обзорщика разочаровала отсутствие «шумки» и газовых упоров у капота. Салон «Короллы» автолюбитель тоже не обошел вниманием – если цифровая «приборка», отличный руль, двухзонный климат-контроль и мультимедийная система с хорошим звуком восхитили блогера, то небольшое пространство сиденья заднего ряда очень разочаровали эксперта, что и отличает Toyota Corolla от прославленного «Камри».

Поведение японского бизнес-седана на дороге характеризуется плавностью и аккуратностью, а мощности агрегата хватает для движения в потоке. До первой «сотни» машина разгоняется за 12,0 секунды, а вариатор и «механика» функционируют вполне исправно. В целом, обзорщик остался доволен новой Toyota Corolla, несмотря на его силовые параметры и недостаточное пространство на задних сиденьях. «Красивая снаружи, достойная внутри», - оценил «Короллу» блогер.

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Автор - Михаил Соболев
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