«Добавить цемента и можно гараж строить»: Засорившийся Hyundai Solaris высмеяли в сети

Владелец «корейца» показал, сколько грязи может накопиться в машине за 7 лет эксплуатации, однако публика на это отреагировала неоднозначно.

Блогер Дмитрий Большепробегов на YouTube показал очередное видео, посвященное его Hyundai Solaris, который проехал уже 671 тысячу километров. Мало для кого из владельцев «Солярисов» станет секретом, что у него между подкрылком и крылом есть полость, в которой накапливается сор, и его лучше вычищать примерно раз в полгода.

Ютубер не делал чистку все 7 лет, которые эксплуатирует Hyundai Solaris, и только сейчас решил проверить ту самую полость. При чем, лишь потому, что ему нужно было загрунтовать порог, с которого слезла краска, и рядом с порогом находится проблемное место.

Когда автомобилист снял подкрылок с водительской стороны, то был удивлен, ведь в полости накопилось очень много грязи, которую пришлось выковыривать отверткой. Также пришлось выдувать ее компрессором вместе с кусками краски. Грязь была обнаружена и с пассажирской стороны, но в заметно меньшем объеме.

Примечательно, что засорившийся Hyundai Solaris высмеяли в сети. «Песок не выбрасывай добавить цемента и можно гараж строить», «не грязь, а экошумка», «это аварийный запас песка на случай гололеда», пишут зрители в комментариях.

Некоторые пользователи отметили, что автор поздно взялся за чистку своего «Соляриса», ведь у них примерно такое же количество грязи накопляется за полгода, а не за 7 лет. Также один из зрителей пожаловался, что у него новый Hyundai Solaris точно также засоряется, как авто первого поколения, описанное в видео.