«Максимально снижает нагрузку»: О впечатлениях от активного круиз-контроля Volkswagen Tiguan рассказал блогер

Автомобилист решил записать видео, чтобы выяснить, насколько удобно пользоваться «круизом» в популярном немецком кроссовере.

Обзорщик Дмитрий Ткачёв приобрел себе Volkswagen Tiguan в максимальной комплектации буквально на днях, потому у него не было возможности испытать в действии работу активного круиз-контроля своего внедорожника. Чтобы исправить ситуацию, блогер проехался по скоростной магистрали и заснял, как себя ведет автомобиль, с включенным «круизом».

И как оказалось, работа данной системы на Volkswagen Tiguan настроена едва ли не идеально. Водитель задал нижний порог в 20 км/ч и верхний – в 40 км/ч, чтобы продемонстрировать, что машина прекрасно справляется с автоматическим ускорением, торможением и коробкой передач. Единственными функциями, которые оставались водителю – это крутить рулевое колесо, ну и контролировать общий процесс.

Автомобилиста порадовало, что пока они проехали несколько километров с включенным круиз-контролем, у мотора пару раз сменились обороты, переключилась коробка передач, а Volkswagen Tiguan сам держал дистанцию в потоке от впереди и сзади едущих машин: «Максимально снижает нагрузку на водителя, тяжело будет потом ездить без такого полуавтомата».