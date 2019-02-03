Газонокосилка Honda Mean Mower V2 установила новый рекорд Гиннеса

Сегодня, 16:37 \\ Авто/Мото

На автодроме Dekra Lausitzring японская газонокосилка Honda Mean V2, ведомая гонщицей Джессикой Хокинс, разогналась до 161 км/ч за 6,29 секунды. Это стало новым рекордом, занесенным в Книгу рекордов Гиннеса.

Вторая модификация газонокосилки построили вокруг отдельной стальной платформы с кузовом от мини-трактора Honda HF 2622. Вместо обычного двигателя газонокосилка получила рядный 4-цилиндровый мотор объемом 1,0 литра, который взяли от байка Honda CBR1000RR Firelade SP, развивающий 203 лошадиные силы на 13 000 оборотах. Интересно, что вес рамы и мотора составил 69,1 кг.

Удельная мощность «хондовской» газонокосилки достигла 1 000 «лошадок» на тонну – это больше, чем у гиперкара Bugatti Chiron с двигателем на 1 500 л.с. Первую «сотню» установка набирает почти за 3,0 секунды, но максимальная скорость составила 243 км/ч, что стало лучшим показателем.

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Автор - Михаил Соболев
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