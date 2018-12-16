Суперкар за $5 000 000: Ателье Mansory показало доработанный Bugatti Chiron

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

В автомобиле изменился интерьер, а также материал для некоторых кузовных элементов.

Тюнинг-ателье Mansory порадовало публику автосалона в Женеве презентацией нескольких «заряженных» суперкаров, среди которых затесался и доработанный Bugatti Chiron, получивший в названии приставку Centuria. Из изменений, затронувших экстерьер премиального автомобиля, стоит отметить переработанный кузов, выполненный из углеводородного волокна. На данный момент неизвестно, как данная модификация повлияет на возможности суперкара.

А вот динамики ей обязательно должны прибавить дизайнерские колесные диски и обновленная выхлопная система. В салоне Bugatti Chiron Centuria можно выделить появление оригинальных цветных вставок, стильную прострочку сидений и центральной консоли, а также обилие замши и кожи алькантары, использованных в отделке.

Стоимость суперкара практически достигает 5 000 000 долларов, и Mansory уже заявили, что выставляют доработанный Bugatti Chiron с пробегом в 23 километра на продажу. Стоит уточнить также, что за 4 600 000 долларов можно приобрести новенький Bugatti Chiron Sport.

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Автор - Алекс Ройзман
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