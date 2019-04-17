Прибавили мощности: «Заряженную» Skoda Scala с обновленными моторами показали мастера

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Тюнинг-ателье DTE-Systems в очередной раз подготовило переработанную версию популярного авто.

На этот раз выбор тюнинг-мастеров пал на кроссовер Skoda Scala, RS-версия которого, по словам чешских разработчиков, всё еще находится под вопросом. Специалисты оставили без внимания и без того приятный экстерьер автомобиля, озаботившись доработкой всех 4 силовых установок, предлагаемых для покупки.

Самый слабый из двигателей – 1,0-литровый TSI на 95 «лошадей» и 175 Нм крутящего момента, получил дополнительно 23 л.с. и 35 Нм, а его более серьезная, 115-сильная модель, стала мощнее на 22 л.с. и те же 35 Нм. Данная модификация стала возможной благодаря специальной технологии PowerControl Xtuning, предназначенной для «усиления» не только бензиновых, но и дизельных двигателей Skoda Scala.

Таким образом, 1,5-литровый «атмосферник» стал 179-сильным, а 1,6-литровый дизель получил в своё распоряжение 134 лошадиных силы. Но не одной только прибавкой мощности ограничились тюнинг-мастера. PowerControl Xtuning добавила в Skoda Scala возможность выбора одного из трех доступных режимов настроен: спортивный, динамичный и эффективный.

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Автор - Алекс Ройзман
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