Названы иномарки, на которых ездили советские знаменитости

Для рядового советского гражданина приобрести иномарку было проблематично, но некоторые все же смогли привозить из-за рубежа такие машины. Эксперты назвали иностранные авто, на которых ездили советские знаменитости.

Популярный советский исполнитель песен Владимир Высоцкий обладал несколькими зарубежными авто, а кроме того, он был лихачом и часто попадал в дорожные происшествия. Первой иномаркой певца стал Renault 16TS, а затем он пересел на BMW 2500, подкапотное пространство которого занимал мотор объемом 2,5 литра с отдачей 150 «лошадок». До первой «сотни» баварский автомобиль разгонялся за 11,0 секунды.

Андрей Миронов тоже обладал иномаркой, которую ему помогла получить любимая жена, завалившая Минторговли СССР многочисленными письмами с просьбой о предоставлении ее мужу зарубежного автомобиля. Таким образом, популярный актер стал обладателем BMW 2500.

Алла Пугачева тоже ездила на иномарке, которой стал Mercedes-Benz 230 1979 года выпуска со 109-сильным агрегатом. Его советская Примадонна приобрела в 1986 году. На такой же машине передвигались Геннадий Хазанов, Иосиф Кобзон и Эльдар Рязанов.