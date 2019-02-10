«Гуляющие» обороты на «Солярисе»: Как «вылечить» Hyundai Solaris от этого недуга рассказали автомеханики

Загрязнение датчика распредвала может стать причиной неисправности двигателя на корейском седане.

Несмотря на то, что Hyundai Solaris характеризуется надежностью, он тоже не застрахован от проблем. Блогеры с YouTube-канала «MegaStoAvto» рассказали, как «вылечить» корейский седан от «гуляющих» оборотов на холостом ходу.

К механикам привезли Hyundai Solaris, у которого при холостом ходу глохнет двигатель и «плавают» обороты. После проведения компьютерной диагностики эксперты установили, что все дело в неисправности датчика распределительного вала – об этом говорит ошибка P0016. После этого был извлечен датчик распредвала, у которого грязью засорились сетки масляных каналов. Стоит отметить, что если такие сетки порвались, то данный узел нуждается в замене – если его просто почистить, то проблема через время повторится.

После того, как данный узел почистили, было решено вернуть его на место, но это проблему не решило – Hyundai Solaris по – прежнему не заводился. Не помог даже сброс ошибок. Потому блогеры произвели замену датчика распределительного вала, после чего проблема исчезла.