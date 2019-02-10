«Гуляющие» обороты на «Солярисе»: Как «вылечить» Hyundai Solaris от этого недуга рассказали автомеханики

Сегодня, 12:38 \\ Авто/Мото

Загрязнение датчика распредвала может стать причиной неисправности двигателя на корейском седане.

Несмотря на то, что Hyundai Solaris характеризуется надежностью, он тоже не застрахован от проблем. Блогеры с YouTube-канала «MegaStoAvto» рассказали, как «вылечить» корейский седан от «гуляющих» оборотов на холостом ходу.

К механикам привезли Hyundai Solaris, у которого при холостом ходу глохнет двигатель и «плавают» обороты. После проведения компьютерной диагностики эксперты установили, что все дело в неисправности датчика распределительного вала – об этом говорит ошибка P0016. После этого был извлечен датчик распредвала, у которого грязью засорились сетки масляных каналов. Стоит отметить, что если такие сетки порвались, то данный узел нуждается в замене – если его просто почистить, то проблема через время повторится.

После того, как данный узел почистили, было решено вернуть его на место, но это проблему не решило – Hyundai Solaris по – прежнему не заводился. Не помог даже сброс ошибок. Потому блогеры произвели замену датчика распределительного вала, после чего проблема исчезла.

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Автор - Михаил Соболев
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