Кому он нужен? О целесообразности покупки УАЗ «Патриот» высказался владелец

Сегодня, 11:22 \\ Авто/Мото

Автомобилист пояснил, почему внедорожник Ульяновского автозавода не стоит рассматривать, как транспорт для повседневного использования.

На YouTube-канале «Дегтярев Про Автомобили» появился ролик, в котором владелец УАЗ «Патриот» высказался о целесообразности покупки этой машины. По словам рассказчика, подписчики нередко спрашивают, стоит ли покупать внедорожник, и кому он нужен?

Автор сообщил, что владеет «Патриотом» полтора года и, больше всего его разочаровало качество машины – автомобиль не оправдал ожиданий, потому что в первый год эксплуатации часто ломался из-за плохо сделанных деталей, использующихся в нем. К примеру, концевики дверей внедорожника перестали работать через пару месяцев после его покупки, а салонные дверные ручки попросту отрывались во время закрытия дверей. Автор добавил, что машина проехала всего 24 000 км, но уже не выглядит как новая.

Автомобилист отметил, что УАЗ «Патриот» не стоит покупать как повседневную машину, потому что она потребляет много топлива – в городе двигатель внедорожника требует 20-22 л пропана. Поэтому обсуждаемое транспортное средство лучше рассматривать как дополнительную машину, применимую в особых случаях, в которых легковушка может подвести.

Говоря о моторе УАЗ «Патриот», автор отметил, что двигателю не хватает «низов», и приходится включать «понижайку». Также агрегат не очень хорош на трассе, так как не дает мощности на высоких оборотах. По мнению ютубера, силовую составляющую «Патриота» стоит пересмотреть в пользу «низового» дизельного двигателя, который будет больше соответствовать «философии» рамного внедорожника, а также позволить меньше тратить средств на топливо.

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Автор - Макс Обломов
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