«900 км на одном баке? Реально!»: О впечатляющей экономичности Renault Duster рассказал владелец

Сегодня, 17:02 \\ Авто/Мото

Водитель признался, что никогда не сталкивался с настолько низким расходом топлива на своём кроссовере.

Блогер Вячеслав Кремлевский рассказал, что его Renault Duster на данный момент преодолел 30 000 километров, и когда водитель недавно возвращался из Тулы в Москву, то обнаружил, что после того, как автомобилист заправил кроссоверу полный бак, тот проехал первые 310 километров пути, а отметка об уровне бензина опустилась лишь на одно деление.

В этот момент обзорщику очень удивился, и проверил другие показания бортового компьютера. Устройство бодро отрапортовало о том, что примерный запас хода Renault Duster до момента, пока весь бензин не прогорит, составляет 540 км, потому удивленный водитель решил выяснить, насколько реально проехать 900 километров на одном баке, ради чего и поехал дальше, не заезжая на заправку.

Стоит уточнить, что французский кроссовер был в максимально облегченном состоянии: водитель находился в кабине один, в салоне Renault Duster практически не было вещей, а погода стояла вкилометров, но причины тому были иные, и бензин кончиться не успел: «Не доехал буквально 50 километров, решил не рисковать и заправиться. И во время заправки выяснилось, что в баке было ещё 4-5 литров топлива, так что могли бы и до тысячи км дотянуть. 900 км на одном баке? Реально!».

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Автор - Алекс Ройзман
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