«Действует на нервы»: Skoda Superb раскритиковал автовладелец

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Чешская «четырехдверка», несмотря на несомненные плюсы, стала объектом раздражения блогера.

Skoda Superb, который относится к классу бизнес-седанов, не пользуется высоким уровнем востребованности среди россиян из-за своей дороговизны. Ведущий YouTube-канала «George M4», являющийся владельцем чешского автомобиля, раскритиковал «Суперб».

Базовая версия Skoda Superb обойдется в России от 1 400 000 рублей, но более дорогое исполнение чешского премиального седана стоят 2 000 000 рублей. Блогер отметил, что «Суперб» получил привлекательный внешний облик, но все комплектации автомобиля его разочаровали.

Моторная линейка на Skoda Superb достаточно обширна, но по словам владельца, стоит выбрать чешский седан с 2-литровыми двигателями, так как агрегаты с меньшими объемами «не ездят». Также обзорщик подчеркивает, что «Суперб» можно взять с 1,8-литровой установкой, но при этом она приводится в действие роботизированной коробкой передач от DSG с сухим сцеплением, которая несмотря на доработки, не отличается хорошей работоспособностью – при езде приходится сильно давить на «гашетку», а также она много расходует масла.

Еще одним недостатком Skoda Superb владелец назвал незащищенность фар и противотуманок от пыли, что затрудняет освещение. При езде по дорожным неровностям «Суперб» ведет себя посредственно из-за жесткой подвески и 18-дюймовых колесных дисков. При переключении режимов движения на чешском седане включается система автозапуска и глохнет мотор, что не радует автовладельца. «Действует на нервы», - подчеркивает блогер.

Шумоизоляция на Skoda Superb тоже не на высоте, а кроме того недочетами автомобиля владелец назвал отсутствие электроприводов на всех сиденьях, помимо водительского. Обшивка сидений на чешском седане собирает пыль, а также легко царапается, что тоже раздражает автолюбителя.

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Автор - Михаил Соболев
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