Люксовые и дешёвые: Составлен ТОП-3 лучших авто со «вторички» до 450 000 рублей

Сегодня, 14:12 \\ Авто/Мото

Даже за такую цену реально найти роскошный автомобиль.

На сегодняшний день на российской «вторичке» можно отыскать немало старых автомобилей класса люкс, которые сохранились в хорошем состоянии. Такие машины станут отличным выбором для тех, кто хочет премиальное и дешёвое авто.

ТОП-3 лучших авто со «вторички» до 450 000 рублей возглавил Lexus LS третьего поколения. За эту сумму можно найти неплохой седан 2001-2003 годов выпуска. Под капотом «Лексуса» установлен 4,2-литровый мотор, выдающий 282 л.с., а оснащение салона порадует такими опциями как функция массажа в сиденьях и мини-холодильник

На второй строчке рейтинга расположился Audi A8 второй генерации. Роскошный «немец» приводится в движение 4,2-литровым двигателем отдачей в 335 «лошадей». Более «заряженная» версия седана оснащается 6.0-литровым 450-сильным мотором.

Замыкает ТОП-3 дешёвых люксовых авто со «вторички» японский седан Infiniti М35, под капотом которого находится 3,5-литровый 280-сильный агрегат. Автомобиль может похвастаться наличием адаптивного круиз-контроля, телевизоров в подголовниках, камерами и многим другим.

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Автор - Тая Егорова
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