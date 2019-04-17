Люксовые и дешёвые: Составлен ТОП-3 лучших авто со «вторички» до 450 000 рублей
Даже за такую цену реально найти роскошный автомобиль.
На сегодняшний день на российской «вторичке» можно отыскать немало старых автомобилей класса люкс, которые сохранились в хорошем состоянии. Такие машины станут отличным выбором для тех, кто хочет премиальное и дешёвое авто.
ТОП-3 лучших авто со «вторички» до 450 000 рублей возглавил Lexus LS третьего поколения. За эту сумму можно найти неплохой седан 2001-2003 годов выпуска. Под капотом «Лексуса» установлен 4,2-литровый мотор, выдающий 282 л.с., а оснащение салона порадует такими опциями как функция массажа в сиденьях и мини-холодильник
На второй строчке рейтинга расположился Audi A8 второй генерации. Роскошный «немец» приводится в движение 4,2-литровым двигателем отдачей в 335 «лошадей». Более «заряженная» версия седана оснащается 6.0-литровым 450-сильным мотором.
Замыкает ТОП-3 дешёвых люксовых авто со «вторички» японский седан Infiniti М35, под капотом которого находится 3,5-литровый 280-сильный агрегат. Автомобиль может похвастаться наличием адаптивного круиз-контроля, телевизоров в подголовниках, камерами и многим другим.