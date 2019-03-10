«Очень удобно спать»: Автовладелец показал как живет в УАЗ «Патриот»

Можно ли жить в российском внедорожнике продемонстрировал владелец.

Вполне удобный и просторный салон обновленного УАЗ «Патриот» позволяет не только с повышенным комфортом передвигаться по бездорожью, но и жить в нем. Блогер с YouTube-канала «дОроги дОроги», являющийся владельцем российского внедорожника, показал как живет в машине.

Чтобы ездить в путешествие на «Патриоте» с ночевкой можно взять с собой палатку, но из-за громоздких размеров она занимает верхний багажный бокс. Помимо того, можно организовать спальное место в багажнике российского внедорожника, но из-за наличия баллонов в багажном отсеке, у блогера не получился это сделать.

При этом, владелец нашел свой способ, как жить в УАЗ «Патриот» - он учел тот факт, что передние сиденья в российском внедорожнике могут раскладываться на уровне с задним диваном. Чтобы устранить бугор на кресле переднего ряда, препятствующий удобному расположению, эксперты создали специальную подушку, крепящуюся к сиденью ремнями – именно она выравнивает сиденья и позволяет комфортно разместиться пассажирам с высоким ростом. «Очень удобно спать», - подчеркивает блогер.