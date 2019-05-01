«Вечные проблемы Вазовской коробки»: На хруст в КПП LADA Vesta пожаловались в сети

Сегодня, 13:15 \\ Авто/Мото

Владелец «Весты» рассказал, что посторонние звуки начали появляться практически сразу после покупки нового авто.

В сообществе «ВКонтакте» для любителей LADA Vesta, один из водителей решил пожаловаться на повторяющуюся проблему своей машины. Хруст в КПП появляется при переключении на вторую передачу, причём пробег автомобиля составляет всего лишь 6 000 километров. Автомобилист даже решил заменить обычное масло на синтетику, однако и это не исправило положение.

Комментаторы в сети разделились во мнениях. Кто-то заявляет, что водитель LADA Vesta сам виноват в появлении посторонних звуков, ведь особенность данной коробки передач такова, что, если резко дёргать за ручку, будет раздаваться хруст, потому владельцу проблемной «Весты» порекомендовали быть несколько сдержаннее.

«Именно вторую передачу надо плавнее включать, а не резко. Эта болячка ещё от девяток и десяток по наследственной линии передалась», – с юмором объясняют автолюбители, уточняя, что данный хруст-то и появляется далеко не всегда – на некоторых LADA Vesta его и вовсе может не быть, а на других коробка «похрустит» несколько км и перестанет сама по себе: «Ох уж эти вечные проблемы Вазовской коробки».

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Автор - Алекс Ройзман
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