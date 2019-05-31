«Уазик» для беспилотника: В сети рассказали о необычной модификации УАЗ-469

Данный автомобиль предназначался для транспортировки беспилотных летательных аппаратов.

В официальном сообществе «ВКонтакте» Ульяновского автозавода решили рассказать об крайне необычной модификации внедорожника УАЗ-469. Данная модель была существенно переработана в армейских целях – старенький «Уазик» в 1997 году подготовили для чешской армии, а разработка беспилотника велась в Праге.

22 года назад данный БПЛА Sojka III, предназначавшийся для корректировки артиллерийского огня, встал на вооружение армии, потому для его транспортировки понадобился компактный и проходимый автомобиль, который и стал УАЗ-469, который оборудовали особой площадкой, на которой беспилотник не только могли перевозить, но и запускать его прямо с машины.

Помимо водителя, в салоне находился эксперт, специализирующийся на особом оборудовании, необходимом для управления беспилотного летательного аппарата Sojka III с земли.