«Для тех, кто хочет тошнить и не чинить»: Впечатлениями от подержанного Volkswagen Polo IV поделился эксперт

Блогер считает, что данный «немец» – лучший автомобиль до 7 000 долларов, какой только можно купить.

На своём канале ArchiLow популярный обзорщик напомнил, что Volkswagen Polo четвертого поколения выпускался с 2001 по 2009 год, а рестайлинговая версия, о которой идёт речь в данном видео, начала набирать популярность после 2005 года. Для начала, эксперт решил осмотреть кузов. Водителя радует, что даже у 14-летнего автомобиля нет особых проблем с лакокрасочным покрытием, однако актуально это лишь для тех подержанных «Поло», которые не попадали в ДТП.

«Прежде всего надо смотреть на состояние кузова. Всякие оцинковки спустя столько времени уже не работают в любом случае», – делится полезными рекомендациями водитель, уточняя, что чаще всего у проблемных Volkswagen Polo гниёт низ дверей и боковые пороги, потому если там нет серьезных «жучков» и «рыжиков», то о состоянии лакокрасочного покрытия кузова можно не волноваться.

Также водитель советует учитывать, что при выборе Volkswagen Polo в кузове хэтчбек – стоит пристально осмотреть его пятую дверь, ведь она ржавеет не хуже, чем те же пороги. В целом же впечатления от подержанного «Поло» остались у блогера сугубо положительными, и он искренне считает, что данное авто за свои деньги – отличный выбор, который не разочарует своего владельца: «Особо драйва не получите, но для тех, кто хочет просто тошнить и не чинить – точно подойдет».