«Француз, который смог»: Renault Fluence со «вторички» приятно поразил эксперта

Сегодня, 08:41 \\ Авто/Мото

Французский подержанный седан продолжает радовать своей дешевизной и долговечностью.

На российском авторынке с недоверием относятся к французским автомобилям, однако имеются машины из Франции, которые отличаются надежностью и практичностью, как Renault Fluence. Автоподборщик Дмитрий Рогов поделился обзором на «Флюенс», приятно удививший его.

Во внешнем облике Renault Fluence эксперт отметил привлекательные овальные фары, переработанный бампер и капот, форма которого характерна для всех автомобилей бренда. Блогер подчеркивает, что главной задачей французского седана состоит в том, чтобы не отталкивать внимание, а привлекать. «Француз, который смог», - хвалит автомобиль эксперт.

Что касается лакокрасочного покрытия на «французе», то его качество привело блогера в восторг – кузов машины обычно не покрывается ржавчиной, даже если авто используется в экстремальных условиях. Если говорить о практичности Renault Fluence, то объем его багажного отсека составляет 503 литра, что очень много для седанов C-класса.

На сиденьях заднего ряда в Renault Fluence хватает места для ног и головы, что позволяет комфортно расположиться высоким пассажирам, для которых предусмотрены воздуховоды и 12-вольтовая розетка. Мягкий пластик на панелях задних дверей и солнцезащитная шторка поразили автоподборщика – такие приспособления могут быть только в автомобилях более высокого класса. Кроме того, мягкий пластик присутствует и на передней панели в салоне французского седана, а высокий уровень эргономики восхитил эксперта.

Богатое оснащение «француза» - климат-контроль, подогрев сидений, электронный стояночный тормоз и полный электропакет доставляют дополнительный комфорт, что не могло не порадовать блогера. В городской черте «Флюенс» отличается хорошей управляемостью, благодаря мягкой хорошо сделанной подвеске, позволяющей сглаживать неровности.

Под капотом Renault Fluence разместился 2-литровый двигатель от Nissan, работающие в паре с МКПП и вариатором. И мотор, и коробки передач характеризуются надежностью – они способны выдержать больше 200 000 км. Помимо всего, французский седан предлагался с 1,6-литровыми агрегатами, которые тоже отличаются долговечностью.

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Автор - Михаил Соболев
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