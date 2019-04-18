На что способен «китаец»: Испытание динамики Geely Atlas устроил блогер

Автомобилист решил выяснить, действительно ли внедорожник с 2,4-литровым мотором настолько резвый, как об этом говорят.

На канале Dizzlike Channel популярный блогер устроил для своего Geely Atlas небольшой тест-драйв, чтобы не только наконец определить, оправдан ли восторг большинства владельцев «китайца», но и выяснить, какой расход у него будет, если разгонять внедорожник до максимальных скоростей: «Все говорят, что летает со скоростью света, развивая какие-то космические скорости. Ну сейчас и узнаем».

При резком разгоне по прямой, водитель отмечает, что Geely Atlas прекрасно себя ведёт. Не замечается рывков при переключении передач, плавность хода – отличная, да и в целом ни малейших проблем с тем, чтобы ехать на скорости в 110 км/ч и выше у «китайца» нет, и эксперт даже уточняет, что этот большой внедорожник способен на большее, чем может показаться вначале.

Единственный минус динамики Geely Atlas – отсутствие понижающей передачи, которой, по словам водителя, автомобилю не хватает катастрофически, из-за чего он едет несколько хуже, чем от него ожидал блогер, однако даже несмотря на это, назвать скоростные возможности «китайца» скудными у обзорщика язык не поворачивается: «На понижайке было бы поярче, но в целом мне его скорости хватает с головой».