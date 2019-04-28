Opel назвал цены на самый мощный кроссовер Opel Grandland X Hybrid4

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Европейцы из Великобритании и Германии вскоре первыми смогут оценить 300-сильный «кросс-гибрид» по «европейской» цене.

Одним из наиболее ожидаемых событий года является начало серийного производства и поступление в продажу представленного компанией Opel осенью 2018 года обновленного кроссовера Grandland X, который обзавелся установкой Hybrid4. Наконец официальные дилеры Германии и Великобритании со ссылкой на представительства концерна Opel объявили о старте приема заказов на гибридную подзаряжаемую новинку.

Силовая «мягкая» гибридная установка на базе турбомотора 1,6 л с 8-ступенчатым «автоматом» выдает пиковую мощность 300 л.с, что делает Opel Grandland X Hybrid4 в целом самым мощным кроссовером линейки Opel.

Для полной зарядки аккумулятору требуется до 4 часов в режиме от обычной розетки и до 2 часов через специальное зарядное устройство. Заряда хватает для преодоления 50 км пути.

Первые авто найдут своих владельцев уже в начале 2020 года, при этом минимальный ценник составляет без малого 50 тысяч евро, что приблизительно равно 3,6 миллионам российских рублей.

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Автор - Алёна Лескова
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