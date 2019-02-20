«Они делали Solaris, теперь делают это»: Получается ли у Genesis G90 быть как Mercedes, выяснила автообзорщица

В салоне автомобиля можно увидеть всё то же самое, что есть в моделях премиум-сегмента, ориентированных на пассажира.

Корейские автомобильные компании из года в год стремятся предложить всё более качественную продукцию и навязать конкуренцию по-настоящему премиальным брендам: Mercedes, Audi и BMW. Как отметила автожурналистка Елена Лисовская, посетившая презентацию обновлённого Genesis G90, «они делали Solaris, теперь делают это».

Автомобиль получил огромную пятиконечную радиаторную решётку, светодиодные матричные фары и 19-дюймовые колёсные диски с интересным дизайном. При этом задняя часть модели, как считает автообзорщица, выглядит сомнительно.

Салон тоже затронули изменения, но не такие глобальные, как снаружи. В частности, обновилась система мультимедиа, а вот «колодцы» приборной панели остались аналоговыми. Зато появилось управление опциями авто с помощью голосовых команд и дистанционно со смартфона. Кроме того, и без того хорошая шумоизоляция в Genesis G90, как заявляет производитель, была улучшена.

В техническом плане модель не изменилась и по-прежнему предлагается с атмосферными 3,8- и 5,0-литровыми моторами, а также с турбированным агрегатом объёмом 3,3 л, который устанавливается и на другие автомобили Hyundai и Kia.

Самый дешевый Genesis G90 оценили в 4 690 000 рублей, а самая дорогая комплектация стоит 6 560 000 рублей. Помимо этого, существует удлинённая версия с ценником почти 7 млн. В целом, если судить по уровню оснащения и надёжности, у «корейца» получается быть как Mercedes, хотя репутация Hyundai играет против него. Как отметила блогерша, такой автомобиль купят те, кто не хотят акцентировать внимание окружающих на своём высоком уровне дохода.