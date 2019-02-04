Куда ушло 170 тысяч: Владелец KIA Rio рассказал о вложениях в автомобиль после покупки

Сегодня, 04:00 \\ Авто/Мото

Пересаживаясь с «Приоры» на «Рио», владелец не ожидал, что ему придется поработать и над улучшением иномарки.

Блогер Слава Пучков рассказал, что в 2017 году приобрел KIA Rio на «вторичке» в отличном состоянии – пробег был всего 29,7, а предыдущим владелецем был пожилой человек с честной историей ТО. Покупка обошлась автору в 475 000 рублей. Но за два года он выполнил множество доработок, на которые пришлось дополнительно потратить 170 тысяч – все ради собственного удовольствия и комфорта.

Сначала владелец вмешался в экстерьер KIA Rio, добавив на пороги пластиковые накладки, покрашенные в белый под цвет кузова. Далее он выполнил тонировку задних фонарей, а также 50% тонировку передних стекол. Вместо 15-х дисков, доставшихся при покупке, поставил 16-е с оригинальным рисунком. А также поставил светодиодные передние и противотуманные фары.

Подсветка в салоне «Рио» тоже стала светодиодной. Появился широкий подлокотник с ящиком для вещей, новая «мультимедийка» с поддержкой Android, колонки, мультимедийный руль с оплеткой из кожи, чехлы на сиденья, накладки на педали и видеорегистратор. Также автор добавил, что включил в эту сумму стоимость расходников на ТО.

Пользователи в комментариях отнеслись к доработкам «Киа Рио» скептически. «Надо было сразу брать авто на эту сумму дороже», – отметил один из подписчиков, считая, что деньги бездарно потрачены. «Непонятно, откуда здесь набралось на 170к», – добавил другой.

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Автор - Марина Кравченко
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