УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом сделали блогеры

Когда у людей много свободного времени, они готовы взяться за реализацию самых странных идей. Российские умельцы решили перевернуть мост «УАЗика» на 180 градусов и приварить просто ради того, чтобы посмотреть, что произойдёт.

Блогеры с канала «Гараж 54», прославившиеся необычными экспериментами с машинами, решили узнать, в какую сторону поедет УАЗ, если переделать его в автомобиль в стиле «тяни-толкай». С этой целью на разборке был куплен дешевый подержанный внедорожник с 70 «лошадками» под капотом. После доработки авто началось самое интересное – его испытания.

Сначала блогеры попробовали прокатиться на «УАЗике» на мягком грунте. На таком покрытии автомобиль оставался на месте, вырывая под каждым колесом глубокую яму. На асфальте сцепление было лучше, и машина смогла сдвинуться вперёд. По словам ведущего канала, это связано с тем, что передняя ось загружена больше.

Эксперимент привлёк внимание большого количества автолюбителей, которые оставили в комментариях целый ряд предложений, что ещё можно сделать с такой машиной.

«Оставьте ключи в зажигании, пусть его попробуют украсть», «Поставь на продажу по дешёвке, пусть люди приезжают смотрят», «Попробуйте прокатиться на нем по льду», «И разную резину на каждое колесо!» – пишут комментаторы.