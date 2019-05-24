«Искали 3 месяца, живых практически нет»: Блогер рассказал о покупке 43-летнего ВАЗ-2101

Сегодня, 16:01 \\ Авто/Мото

Автор оценил, в каком состоянии его товарищу досталась «копейка» 1976 года выпуска.

Обзором легендарного ВАЗ-2101 блогер поделился на канале «Автоколымаги Сибири». По его рассказу, машина досталась владельцу за 30 000 рублей, что для ее хорошего состояния совсем немного. У «копейки» остался «родной» кузов, ничего не переваривалось. Остались мелкие сколы, незначительные следы ржавчины кое-где, маленькая вмятина на левом крыле. Сохранились фонари, молдинги и хромированные детали, поворотники, выцветший шильдик «Лады».

Салон у 43-летнего ВАЗ-2101 тоже остался свой, правда предыдущий хозяин надел на сиденья черные чехлы и поставил руль от совершенно другого «ВАЗа». Зато блогер полюбовался на стоковую «приборку», дверные карты со всеми элементами, радио и до сих пор чистый потолок.

Как рассказал автор, его товарищ давно хотел приобрести старенький ВАЗ-2101, и они вместе занимались поиском подобного экземпляра. «Искали 3 месяца, живых практически нет», – описал ситуацию на вторичном рынке блогер, отметив, что с этой «копейкой» им просто повезло.

Новый владелец среди поломок машины за месяц назвал только вынужденную замену коробки и тормозных колодок. «Ну это Жигули, у них должно было что-то поломаться», – пошутил блогер. Также он дополнительно покрыл поверхность кузова ВАЗ-2101 лаком.

Блогер рассказал, что и сам он когда-то был счастливым обладателем ВАЗ-2101. «Ранние Жигули – это что-то интересное», – резюмировал блогер, прокатившись разок на «копейке». – «Как-никак, это наша история».

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Автор - Марина Кравченко
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