«Хочу сесть и почувствовать себя успешным человеком»: Блогер рассказал о Toyota Camry V40

Обзорщик осмотрел легендарную «Камри» с мотором 3.5 в кузове V40 и описал ее слабые и сильные стороны.

По словам автоблогера с канала Dimonavtokharkiv, Toyota Camry с 3,5-литровым двигателем не так популярна среди наших автомобилистов, как версия с двигателем 2.4, из-за высокого налога, однако динамика, которой обладает этот автомобиль за счет более мощного агрегата, стоит «каждого потраченного доллара». По его словам, даже на 2019 год Toyota Camry 2006 года выпуска показывает все тот же разгон до первой «сотни» за 7 секунд и дарит непередаваемые ощущения на скорости 180-200 км/ч, сравнимые с «падением лифта с 16-го этажа».

Сам по себе мотор надежный – кроме «Камри» его ставят на Lexus RX350 и Toyota Highlander, – и при должном уходе прослужит долго. Как рассказал обзорщик, подержанный экземпляр с реальным пробегом в 250-300 тысяч км можно брать смело.

Комплектация у Toyota Camry тоже соответствует классу «Е»: бизнес-седан оснащают подогревом сидений, климатической установкой, стеклоподъемниками и зеркалами с электрической регулировкой, кожаной обивкой салона и многими другими опциями. «Хочу сесть и почувствовать себя успешным человеком», – даже пошутил блогер, пересаживаясь в салон. Багажник у «Камри» маловат, но он и не предназначен для перевозки больших грузов. «Холодильники и стиральные машины перевозите в такси», – отметил обзорщик.

Не обошел стороной автор и недостатки Toyota Camry. К ним относится слабая резина низкого профиля, плохо переносящая серьезные дорожные неровности, плохая шумоизоляция, а также выход из строя привода, автоматической трансмиссии и стуки в рулевых рейках, но на это, как правило, влияет большой пробег с постоянными высокими нагрузками и небрежное пользование автомобилем. Ремонт же «Камри» обходится недешево, но детали всегда можно найти.