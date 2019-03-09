«Я такого не ожидал»: ВАЗ-2108 с мотором V8 от Audi в гонке удивил блогера

Сегодня, 12:04 \\ Авто/Мото

Тюнингованный российский хэтчбек демонстрирует невероятную мощь.

Прославленный ВАЗ-2108 снабдили 8-цилиндровым двигателем от Audi R8, благодаря чему машина получила название LADA R8. Ведущий с канала «iling show» на YouTube показал, что может «восьмерка» с V8 в гонке по прямой.

Марафон блогер устроил на закрытой трассе, где вместе с LADA R8 сразились мощные зарубежные спорткары и отечественный автомобиль. По словам обзорщика, эта гонка должна показать возможности доработанной «восьмерки» на трассе.

Прежде всего был организован заезд ВАЗ-2108 с мотором от Audi и ВАЗ-2112 с 16-клапанным двигателем, в котором «восьмерка» легко наказала «двенашку». Далее LADA R8 сразилась с Toyota Mark II Tourer V с турбодвигателем – отечественный автомобиль вышел победителем в битве с «японцев», разогнавшись до «сотни» за 6,3 секунды. «Я такого не ожидал», - удивился блогер.

Следующим испытанием для ВАЗ-2108 с V8 стала битва с Toyota Chaser – тюнингованная «восьмерка» также легко «уделала» японский спорткар, сумев набрать первую «сотню» за 6,2 секунды. Последним испытанием для доработанного российского автомобиля стало сражение с Toyota Altezza – на этот раз японский седан победил LADA R8.

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Автор - Михаил Соболев
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